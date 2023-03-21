美國之音21日報導說，中方在南海的擴張行徑，引起區域國家更加靠向美國。美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）與菲律賓國防部長加維斯（Carlito Galvez）20日進行通話，兩人譴責中方的灰色地帶活動，及其干擾當地菲律賓居民的生計以及相關聲索國的權利。據信，美國與菲律賓當局會在近期公布4座菲律賓軍事基地供美軍使用。

兩位防長在會談中提到，本月上旬中方蓄意集結包括1艘解放軍艦艇在內的40餘艘船隻，進入帝都島（菲律賓稱帕加薩島，中方稱中業島）12哩領海內活動；2月中旬，中方海警船在菲律賓近海使用軍用雷射照射菲律賓船隻，造成船員短暫失明。

奧斯汀在通話中強調美國與菲律賓堅定的聯盟承諾，並重申《共同防禦條約》涵蓋菲律賓武裝部隊、飛機和公共船隻，包括南海任何地方的海岸警衛隊。

美國與菲律賓下個月將展開代號為「肩並肩」軍演，這是歷來規模最大的美菲聯合軍演，有超過1萬7千名士兵參與。奧斯汀和加維斯都對即將到來的演習表示歡迎，並且進一步討論了在南海展開聯合海上活動的計劃。

美國與菲律賓在2014年達成的《加強防務合作協議》（EDCA）。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）上個月按照協議的規定，批准美國使用4座軍事基地，使美軍在菲律賓可以使用的軍事基地數量擴增到9座。

據一名菲律賓退役將領透露，美國要求使用的基地地點分別在伊莎貝拉省（Isabela）、三描禮士省（Zambales）和卡加延省（Cagayan）。這三座基地都位於台灣南面的呂宋島。另外，美國還希望使用位於菲律賓東南部靠近斯普拉特利群島（中方稱南沙群島）的巴拉望島（Palawan）基地。

中方駐菲律賓大使館發言人日前批評美軍駐菲軍事基地擴增是出於地緣政治私利，拉菲反華，將菲綁上地緣爭鬥的戰車。該名發言人並提出質疑：「如果新增地點位於緊鄰台灣的卡加延和伊莎貝拉，這與菲抗險救災有什麼關係，捲入台海局勢符合菲國家利益嗎？」

英國《衛報》報導，依據EDCA，卡加延省將被選定為美國軍隊駐地的省份之一，而轄區內距離台灣僅不到400公里、扼守南海進出太平洋海域通道的富加島（Fuja Island），地形足以容納一座機場和一座海港，未來很可能有美軍駐守。富加島上目前已經駐有菲律賓海軍陸戰隊員。

菲律賓前海軍副司令隆美爾．裘德．王海軍少將（Rommel Jude Ong）在接受《衛報》採訪時以「地理上的詛咒」形容大國角力下菲律賓的前景。他說：「如果台灣危機爆發為衝突，菲律賓將不可避免地捲入其中。」