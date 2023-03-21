2023年度泰國美妙小姐選美（Miss Fabulous Thailand）比賽日前舉辦決賽，最後由網紅模特兒Maeya Sunsun奪下后冠，但她太有特色的長相意外掀起熱議，還被網友譏笑「美得抱歉」，不符合大眾審美，更直言其他佳麗都比她漂亮；其實Maeya患有先天性遺傳疾病，造成她的外形和一般人不太一樣，而比賽評審大讚她展現自信和才華，打破人們對美的刻板印象，還以高分勝出。

近期泰國剛結束的美妙小姐選美比賽，由網紅模特兒Maeya Sunsun獲得冠軍，她也將代表泰國參加2023世界小姐選美大賽；消息曝光後，外界見到今年泰國小姐Maeya Sunsun的真面目，在看到其他選美佳麗，大多認為她根本和「美麗」這個詞搭不上，紛紛熱議為何Maeya Sunsun能夠打敗其他人。

有當地媒體報導揭露Maeya Sunsun的心酸過去，原來Maeya Sunsun小時候是個男孩，患有先天性遺傳疾病「家族性外胚葉發育不良」，影響她從生下來雙眼間距大、扁塌的大鼻子和超級厚唇；Maeya Sunsun一直以來對外貌很自卑，靠著家人和朋友的鼓勵，在變性成為女人後，努力自學化妝和穿搭，越來越有自信。

而泰國美妙小姐選美比賽提倡多元性和包容性的美，因此評審指出，Maeya Sunsun在比賽中展現她的自信和才華，最後更以高分打敗眾佳麗，成為泰國「美」的代表，也成功打破外界對選美的刻板印象。許多網友得知真相後，也很心疼她的過去，更放下成見恭喜她。