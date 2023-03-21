繁星推薦結果出爐，台北市東山高中4位學生錄取台灣大學法律學系、農業經濟學系及職能治療學系，3位學生錄取長庚中醫、中國醫中醫以及中興獸醫。另有5位學生通過台大醫、陽交大醫、長庚醫、北醫醫及輔大醫一階篩選。

東山高中表示，學生葉和上榜國立台灣大學法律學系司法組，她表示，上榜只是一個開始，未來想要盡情探索法律系的奧祕，只要保持開放態度，相信未來有無限可能。

校方表示，學生許藜瀞錄取台大農業經濟學系，未來希望能取得經濟相關證照，一展長才。錄取台大職能治療學系陳苡禎，希望未來深入社區關懷年長者，為其貢獻一己之力。學生侯昕彤、廖勻慈則分別錄取長庚中醫及中國醫中醫，趙苡甄錄取中興獸醫。

東山高中表示，學生李新一、林芝如、張修齊、潘冠宇、林旭澤通過醫學系一階，包括臺大醫、陽交大醫、長庚醫、北醫醫、輔大醫，廖振旭則通過高醫牙醫一階。

東山高中指出，上榜同學一致表示，「上課專心、複習用心」是獲取好成績的不二法門。

東山高中校長陳麗美表示，本校學生除錄取台、政、清、交、成等頂尖大學外，亦有6人通過八類一階。培養跨多科的數理人才是東山的辦學核心，繁星表現亮眼的學生都曾參加過一項以上校外競賽，例如數奧、物奧、化奧、TRML等等，顯示東山學子「能文能武，課業社團兼顧」。