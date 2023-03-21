林宥嘉擔任家扶基金會「用愛包圍計畫」代言人，今（21日）在記者會上感性落淚，他說，看到需要幫助受虐兒的數目，每年有1萬個家庭需要幫助，讓他覺得很心酸，希望讓更多人知道這個計劃，募款金額能達到目標3000萬元。
林宥嘉有一對可愛兒女，今也分享育兒教養觀，他謙稱，「其實我也不是完美的父母親，有一次失控大聲吼小孩」，吼完小孩當場就哭了。後來他深刻反省為什麼沒能控制好情緒，也跟太太討論，「人都會生氣，但不要隨便生氣，不要生氣很久，能控制自己的心是很了不起的事情」，他說，「一家人應該要一輩子一起學習相親相愛。」
他今年重啟《idol 世界巡迴演唱會》，日前從加拿大飛美國轉巴黎，與家人分開了20多天，他坦言，有點心情低落，與小孩視訊聯繫，但視訊時「他們看起來還好，沒有人想我」，於是繼續表演。
他太太丁文琪淡出歌壇18年，近來也簽約華研，和他成為同門，他說丁文琪尚未有明確的工作規劃，但「我們有共識，如果對大家有幫助的舞台，可以不用侷限內容」，言下之意不排除合唱或合體代言？他說，「什麼事都有可能。」
而他來正在籌備新歌，他說，結束公益活動後就回家吃飯，晚上繼續錄音，很快會有新的MV出來，要讓大家看到沒有看過的林宥嘉。
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