比金融機構更慘的是國內投資人。金管會21日公布，有五家銀行財富管理銷售有瑞士信貸的AT1債券，規模達新台幣16億元，另外國人投資境內基金對瑞信曝險0.28億元，無AT1部位，境外基金則有46.03億元的瑞信相關部位，AT1部分仍在清查中，初步看見有15檔基金約買到7,294萬元的瑞信AT1債。

瑞士金融監理單位Finma已宣布註銷瑞信173億美元的AT1債券，投資人將血本無歸，但瑞信股票則仍有價值，其他債券也尚沒有虧損，由瑞士銀行概括承受。

金管會21日更新銀保證三業到今年2月底對瑞信曝險金額，銀行資金對瑞信曝險461億元，包括投資瑞信金融債362億元，及拆存74億元，但銀行端沒有投資AT1債；保險業則投資瑞信有1,093億元，亦沒有AT1債，證券期貨自有資金則對瑞信曝險1.97億元，亦沒有AT1債券。

所以反而是高資產客戶及基金投資人踩到近17億元的AT1債券，恐損失慘重。之後就看銀行銷售時有沒有跟客戶說清楚投資風險，盡到相關責任。

銀行局副局長童政彰表示，去年金管會有看到瑞信集團警示風險，即在去年11月14日發函銀行，要因應國際金融情勢變化，強化銀行銷售金融商品程序，其中有兩大重點，一是預警管控機制，要求銀行對銷售商品的發行機構，強化重大事件的預警機制，若有信用風險、財務危機、重大舞弊事件，銀行都要即時掌握重要資訊，審慎評估，訂定停賣策略等，並由理專與客戶溝通，提供相關處理措施，協助客戶贖回，二是確保客戶權益保障，對客戶關懷，讓客戶掌握最新資訊變化，有評估依據。

童政彰強調，早在四個月前，就要求銀行要作到這二點，對於財管客戶投資前的相關風險，銀行必須充份告知，確認商品的公開說明書有詳實載明，告知相關風險，加上之前就要求的認識客戶、商品上架審查等，若不幸發生商品違約，對客戶的關懷都是有其必要的。

除了瑞信AT1外，銀行財管部門目前銷售全球大型金融機構的AT1等級債券，共有17家銀行，銷售金額345億元。至於銀行自己投資的AT1部位則非常少，約是7,000萬元。

國人投資境內基金中，對瑞信曝險0.28億元，沒有AT1債券；境外基金有46.03億元曝險，正調查AT1部位，其中PIMCO揭露15檔，約有7,289萬元瑞信AT1債。

另外，國人投資的基金中，有72檔基金投資有COCO BOND（應急可轉換公司債），共103.37億元，占率0.2％，另外有84檔基金投資有TLAC債券（類AT1債）共2,328.52億元，占率4.58％。