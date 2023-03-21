受到天候及新冠肺炎疫情影響，捐血的意願大幅降低，造成全台血庫大缺血，台電台北市區營業處響應「捐血一袋，救人一命」的精神，21日上午9時30分至下午4時30分，於一樓服務中心前廣場與台北捐血中心合作舉辦「捐血有愛 您我都在」公益活動，發揮愛心一起挽袖捐熱血、助人為樂。

活動期間該處同心園地、福利會及工會同仁紛紛響應，部分臨櫃洽辦用電業務的民眾也一同共襄盛舉，共計募得104袋珍貴的血液，盼能幫助急需用血的病患，紓解國內血荒問題。

「救人靠醫生 捐血靠我們」，根據報導指出，捐血的好處很多，例如，促進心理健康，維持身體處於良好的狀態，有益於提升人體免疫力、促進新陳代謝，讓細胞活化、預防高血壓及血脂。因此，鼓勵大家當「熱血英雄」，養成捐血的習慣，按時、按量捐血並不會影響到健康。

北市區處長張建川表示，本處歷年來均與台北捐血中心合作辦理捐血活動，值此國內血荒之際，再次展現本處熱血助人的公益精神，並表示捐血不僅助人也利己，能預防心血管疾病，促進身體健康，更有助人為樂的感覺，呼籲大家養成定期捐血的習慣。