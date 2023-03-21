印度警方為了抓激進組織「旁遮普繼承者」（Waris Punjab De）首腦辛赫（Amritpal Singh），引用法律鐵血封鎖當地2700萬居民網路達4天。

印度旁遮普省（Punjab）政府持續追捕激進組織「旁遮普繼承者」（Waris Punjab De）首腦辛赫（Amritpal Singh）。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，為了捉拿「卡利斯坦運動」（Khalistan movement）領袖辛赫，印度西北部旁遮普省（Punjab）18日起開始封鎖當地所有網路，原先只宣布斷網24小時，不過當局後續三度延後斷網令，直到今（21）日中午，旁遮普省政府今日宣布解除封鎖，不過部分地區的斷網措施將延續至23日。

當局引用法律稱，斷網是為了維持社會秩序，以及避免散播假新聞。

卡利斯坦運動尋求為錫克教徒（Sikh）建立主權國家「卡利斯坦國」。

辛赫18日在與警方的飛車追逐中脫逃，當局隨即宣布他為「逃犯」，並下令斷網。警方後續逮捕了包括親信及辛赫叔叔等112人，不過仍未將辛赫逮捕歸案，今日當地法院在一場庭審中質問旁遮普省政府怎麼會讓辛赫脫逃，「你們有8萬名警力，怎麼會抓不到？這是情報失敗。」法院也要求當局數日內遞交報告。