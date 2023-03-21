燦星旅21日董事會通過去年財報，2022年全年營收8,180萬元，比2021年的3,133萬元，年增淨損4,459萬元，每股虧損1.16元，比2021年虧損1.29元，少虧0.13元，是2015年來的連續七年處於虧損狀態。

燦星旅總經理殳蓁蓁21日表示，為了衝刺疫後的國外旅遊市場，燦星旅今年3月中旬，先後與虎航簽訂包機合約，分別飛往泰國普吉島、以及日本高知縣，日本包機從5月10日起至10月28日，每週2班，為期約半年，共50架次，從桃園直飛高知龍馬機場，進行深度旅遊。

泰國包機也是從5月10日開始至10月28日，從桃園直飛普吉航線，每週2班次往返，由於雙方的合作，虎航也將成為疫後，首家直飛普吉島的國籍航空。

燦星旅今年前2月累計營收6928.5萬元，大幅超越去年同期的390萬元，燦星旅並已公佈今年1月的自結，1月單月營收2775.1萬元，每股盈餘0.04元。

殳蓁蓁指出，燦星旅今年將集中火力，主攻日本和泰國的包機旅遊，除了對內，凝聚向心力，對外也可打開燦星旅的知名度，畢竟，燦星旅屬於營運規模較小的企業，在機票取得等旅遊資源的主導權不足。

但，日本和泰國的包機，則可創造不同效益，她說，光是以桃園泰國的一般航班轉機票價，不包括稅金，即達22,000元，但，燦星旅的包機行程，費用最少可壓低到2萬元，絕對具有競爭優勢，而且可提振燦星旅在包機目的地的業務。

殳蓁蓁表示，如就日本和泰國的包機營收估計，在全滿的情況之下，以最低的每人次收費2萬元計算，大約總收入就有6億多元，燦星旅將全力衝刺，希望包機至少有70％的載客率。