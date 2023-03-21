紡織業2022年下半年受到終端需求不振影響，業界目前普遍仍保守看待後市，加上全球景氣環境不佳，中國解封後市場出現低價競爭，紡纖廠指出，4月電費調漲衍生的成本難轉嫁。

加快高值化產品出貨比例，透過產品平均單價的提高來降低電費調漲所帶來的生產成本增加，是紡纖廠採取最積極的策略。

遠東新指出，回收瓶酯等綠色產品的需求是目前市場最不受景氣影響的產品，公司已加快美國、日本、馬來西亞等地再生酯粒產能的擴充。預期，今年對整體生產事業部門的獲利將提升到4成以上。

環保回收紡纖產品價格比傳統原生產品價格高出30％，且，回收聚酯市場供不應求，新纖指出，今年泰國廠的再生聚酯產能擴充，新產線可望在第四季量產，年產能可增加2位數。

分散產地到印尼、提升應用在科技上紡品的出貨比例，是力麗、力鵬集團因應國內電價上漲的策略之一。

力麗指出，4月電價調漲，加上每年的夏季電價費率，雙重打壓下，紡纖廠營運越來越艱困。集團已陸續將使用電力較高的紡品陸續分散到印尼廠生產。另外，則是加快研發電子科技用紡品的開發及出貨量。

早已在海外多元布局的儒鴻 表示，電價調漲的趨勢不可免，雖然在國內生產的產能比例不高，不過，儒鴻還是會持續採取分散設置廠房的策略，且，今年也開始啟動太陽能計劃，透過太陽能板負擔部分用電，將電費調漲的影響陸續降低。

去年高值化產品比例增加，讓聚陽的營業毛利率比前年提升了3.14個百分點；聚陽指出，仍將提高機能、運動型服飾出貨比例，今年的比例預期可超過50％。