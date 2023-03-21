每年春天在府城登場的「府城春日茶藝嘉年華」，已經蔚為茶藝界盛事，今年將於3月24日至26日將在台南市文化中心舉行，由於近年愈來愈多年輕人熱衷品茗，今年品茗風格改採「時尚風」，活動也安排50個市集攤位，穿插陶藝創作、詩歌吟唱、曼陀林、旗袍舞等活動。

台南市茶藝促進會指出，府城春日茶藝嘉年華連續3天活動，精彩可期，屆時還能品嘗到「珍奶之父」、翰林茶館創辦人凃宗和的私房茶，是相當珍貴的體驗。

十八卯茶屋負責人葉東泰說，這幾年品茗有年輕化趨勢，很多年輕人喝茶也懂茶，加入不少新元素，顛覆以往很多人認為，喝茶品茗是上了年紀的人才會做的事

府城春日茶藝嘉年華活動安排有50個市集攤位，由邱靜琳策畫春日時尚嘉年華茶會，蕭宏能、王榛誼規畫陶藝創作，葉東泰、劉建志詩歌吟唱，還有蘭院子趙蘭清茶時尚、品茗連連看及古典美人旗袍，在社會長黃楨真帶領下彈奏曼陀林及穿插旗袍舞等活動，歡迎民眾共襄盛舉。