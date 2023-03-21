現場民眾捐血即可領有機雞蛋。（張秉鈞辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

為鼓勵民眾踴躍捐血，幫助有需要的病患，基隆市中山區議員張秉鈞與「基隆市樂活人生發展協會」21日在基隆捐血站舉辦「蛋蛋幸福，捐血活動」活動，民眾只要捐250c.c可獲10顆裝的有機雞蛋1盒，捐500c.c送2盒有機雞蛋，吸引相當多的民眾共同響應，捐熱血做愛心。

現場捐血民眾李先生說，現在缺蛋買不到蛋，且蛋價很貴，能捐血救人又拿到免費有機雞蛋感覺很棒，在缺蛋時節送蛋比送米油好。另一位民眾則陳小姐表示，她有固定捐血的習慣，今天來捐血湊巧遇到這個活動，也很開心可以拿到雞蛋，雖然她不是專程為了拿雞蛋才來捐血，但現在雞蛋確實是比較難買到。

張秉鈞表示，目前台灣各地缺蛋，但還是有很多地區販售有機養生蛋，若仔細尋找還是有辦法可以買到新鮮的雞蛋，雖然價格偏高，但營養價值比白蛋還要高，很適合在捐血完食用有機雞蛋需補充營養。為了解決市民的缺蛋問題，因此舉辦此活動，贈送有機雞蛋給願意攜手做愛心的民眾，並希望藉由此活動呼籲能夠號召更多人一起來捐血做愛心公益，也讓身體更加健康，一舉數得。