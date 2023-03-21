香港男星劉愷威曾與女星楊冪結婚，兩人於2018年離婚，近期劉愷威承認有新戀情，女方是小他8歲的女星李曉峰，劉愷威的爸爸資深演員劉丹曾公開談論李曉峰，誇讚對方為人爽快，一點都不做作，近期傳出李曉峰懷孕的消息，對此劉丹也回應了。

近日微博上傳港媒報導李曉峰懷孕兩個月，經查證後發現大多港媒都沒有報導此消息，且該影片是簡體字，與香港慣用的繁體字不同，應又是個別博主為求熱度造謠。據《星島頭條》報導，劉丹今（21日）出席《愛·回家之開心速遞》活動，被問到兒子女友疑似懷孕一事，劉丹表示有聽到傳聞，但不清楚此事真相，不過會期待好消息，雖沒有證實該消息，也留有餘地，而劉愷威和李曉峰目前尚未出面回應，讓謠言滿天飛。

網上謠傳李曉峰懷孕。（圖／微博）

劉愷威過去和楊冪主演電視劇《如意》結緣，之後合作定情作《盛夏晚晴天》，兩人公開戀情後迅速結婚，沒想到生下女兒小糯米後夫妻倆聚少離多，又因工作性質傳出與對手演員的緋聞，不時冒出婚變消息，2018年兩人正式宣布和平離婚，由男方在香港撫養孩子。近期劉愷威與演員李曉峰傳出戀情，李曉峰曾在《愛的二八定律》飾演楊冪閨密，而劉愷威受訪時透露兩人相處很舒服、開心，是經由朋友介紹認識。認愛後，兩人曾被拍到穿情侶裝現身機場，大方互動引起外界討論。