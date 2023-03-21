位在荷蘭海牙的國際刑事法院 (ICC)指控俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)犯下戰爭罪，發布全球通緝令。對此，俄羅斯前總理、前總理，現任安全委員會副主席的普丁忠實部下梅德維傑夫(Dmitry Medvedev)強烈批評海牙法院的決策，他甚至揚言要對國際刑事法院發動飛彈打擊。

莫斯科時報(The Moscowt Tmes)報導，梅德維傑夫在個人的電報網(Telegram)上表示「試想一下，從藏身北海裡的俄羅斯潛艦，對海牙法院發動縞瑪瑙高超音速飛彈(P-800,Oniks)的打擊是可能的，它速度太快，無法被擊落。」

「各位法官，請仔細仰望天空，每個人都要對上帝和導彈負責。」

P800超音速飛彈發射。(圖/俄羅斯國防部)

他的用語很狂，並稱該國際法院被炸，不會因此爆發戰爭「因為北約只是可悲的國際組織，他們不會也不敢還擊。」

縞瑪瑙飛彈是一種3馬赫的超音速巡弋飛彈，射程達到450公里，彈頭重量300公斤，也有核武彈頭型。被擊沉的莫斯科號，艦身兩側的16座巨大圓筒，就是縞瑪瑙飛彈發射箱。它也可安裝在潛艦裡，俄軍最新銳的北德文斯克級攻擊潛艦，攜帶了24枚縞瑪瑙飛彈。潛艦具有隱密性，因此梅德維傑夫稱「潛航到北海攻擊海牙。」

克里姆林宮在上周五的正式回應是「此公文無效，因為俄羅斯不是《羅馬規約》(Rome Statute)的簽署國。

在俄羅斯國家杜馬裡，也有許多議員痛責國際刑事法院。杜馬議員安德烈•克利沙斯(Andrei Klishas)說：「國際刑事法院做出如此荒謬的決定，是在走向自我毀滅。」