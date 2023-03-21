中國國家主席習近平今在與俄羅斯總理米舒斯京會見時表示，已經邀請俄羅斯總統普丁今年訪華。

據俄羅斯衛星通訊社，習近平說：昨天，我正式邀請普丁總統在今年方便的時候訪問中國。

他回憶說，今年中國將舉辦第三屆一帶一路國際合作高峰論壇，普丁參加了前兩屆論壇。

習近平3月20日抵達莫斯科，展開一連3天的國事訪問。這是習近平再次當選國家主席開啓第三任期後的首次出國訪問。20日，習近平在克里姆林宮與普丁會晤。習近平指出，十年前就任國家主席後首次出訪就選擇了俄羅斯，至今記憶猶新。

雙方就烏克蘭問題深入交換意見。習近平強調，在烏克蘭問題上，和平、理性的聲音在不斷積聚，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油。中方專門發表立場文件，呼籲政治解決烏克蘭危機，反對冷戰思維，反對單邊制裁。普丁稱，俄方認真研究中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。