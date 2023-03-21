來自德國的班貝格交響樂團，才剛結束在香港的演出，百人樂團風塵僕僕地抵台，今晚將舉辦本趟台灣行的首場音樂會。特別的是，裡面有兩位台灣團員，分別是短笛首席蔡文翊和小提琴聲部約聘成員李盼盼，兩人都很高興能把樂團具有傳統的「波希米亞之聲」帶回家鄉，和觀眾分享。

蔡文翊在去年加入班貝格，她表示樂團氣氛融洽，團員們向心力強，也很自律，「我們的曲目常常很吃重，但大家都很認真對待音樂，在長途飛行的狀態下，很需要隨時調整狀態，下飛機抵達飯店的第一件事情，不是休息，而是先練習一小時，讓自己可以保持在好的狀態。」

李盼盼同樣是去年加入樂團，她表示很高興能回台灣演奏，「我們就像是文化橋樑一樣，有聽見團員告訴我們，很喜歡台灣的食物、氛圍，一切令人感到自在。」

德國班貝格交響樂團成立於1946年，音色特質為醇厚、圓潤、富有穿透力，演出範圍遍及全球超過63個國家、500多座城市，至今演出超過7000場音樂會，被譽為世界最優秀的交響樂團之一，多次獲得國際古典樂評唱片大獎，同時也獲得「巴伐利亞國家愛樂樂團」的稱號，更有「班貝格之音」的稱呼。

班貝格是位於德國巴伐利亞邦的千年古城，為世界文化遺產，也有小威尼斯之稱。樂團最初是由一群自捷克流亡到德國的音樂家所組成，他們將自己獨有的「波希米亞之聲」傳承下來。

蔡文翊表示，波希米亞之聲的獨特之處在於，「當觀眾坐在台下時，會感受到一種特別的感染力，團員不只是坐在那裡，而是把內心的聲音傳遞給聽眾，有一種無形的感染力，也很熱情。」

這次帶領班貝格來台的指揮家雅各．胡薩（JakubHrusa），是當今首屈一指的指揮家之一，同時他也將在2025年接任倫敦柯芬園皇家歌劇院音樂總監一職。

蔡文翊表示，胡薩是很能雙向溝通的指揮家，「年輕有為又謙虛，很尊重團員，也很有耐心陪團員琢磨音樂內容。每次排練後都可以帶大家再更上一階。」李盼盼表示，胡薩是很能照顧團員意見的指揮家，「他在要宣布之前會先匯集大家的意見才發布，很能聆聽和照顧大家的聲音。」

班貝格交響樂團曾在33年前來過台灣演出，這次再來台，有部分團員曾在33年前來過，也有一些團員已經退休，這次沒能來台灣。

120名大型編制的交響樂團，除了團員、行政人員，樂器也為數可觀，昨晚有三部樂器恆溫車進館，是疫情後少見又開啟的大規模巡演，台灣行也是該樂團近期最遠的巡演地點，團員們都很興奮，台北演完緊接著之後要到高雄演出，要首次在葡萄園式的衛武營音樂廳演出。

首場演出於3月21日在台北國家音樂廳舉行，曲目包括布魯克納《C小調交響前奏曲》、孟德爾頌小提琴協奏曲，還有布拉姆斯第三號交響曲。

第二場3月22日同樣在台北國家音樂廳演出，曲目有布魯赫小提琴協奏曲，以及在台灣首演的李蓋悌《給100台節拍器的交響詩》，觀眾可看見在舞台陳設100台節拍器，之後開始滴答作響持續7到10分鐘，直到最後一個節拍器完成，接著直接進入布拉姆斯《第四號交響曲》。

第三場3月25日樂團將到高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，曲目有德弗札克E小調第九號交響曲《新世界》，布魯克納《C小調交響前奏曲》和孟德爾頌小提琴協奏曲。協奏曲的小提琴家為陳銳。