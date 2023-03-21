台中市警局少年警察隊員警接觸少年個案後，發現偏差行為是青少年犯罪的初徵，因此為輔導有偏差行為的孩子，避免其在外遊蕩致生危險，除耐心勸導外，在與家長協調後，利用課餘時間安排至少年隊「抄寫心經」，藉由練字靜心修身養性，輔導成效顯著。

少年隊指出，某高中何姓學生有抽菸、逃學等偏差行為，在訪視勸導過程中，家中長輩表示其有頂撞家人、不服管教、放學後在外逗留等情事，尋求警方協助。經與家長達成共識，安排何生定期至本隊抄寫心經陶冶性情，約束避免在外遊蕩。

經過少年隊員警多次居中協調，何生自願課餘在少年隊的協助下，自主完成家長規畫的課後輔導課程，並與家人約定假日外出及返家時間。藉由員警建立親子溝通的橋樑，有效改善家庭關係，何母更投書市長信箱表達感謝。

少年警察隊隊長高嘉陽表示，國高中生正值青春期，偶有叛逆行為，加上現今智慧型手機及上網便利，青少年接受資訊多元複雜，若沒有過濾訊息內容，極易導致價值觀偏差而偏離正軌。因此建議青少年多培養正向課餘休閒活動，藉此與同儕、家人建立良好互動，同時抒解課業壓力，讓自己的青春不留白。