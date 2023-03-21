2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，立委之爭也備受矚目，國民黨17日公布第一階段提名選區，全國合計19個選區列入，多為現任立委選區，其中可以看到，除了現任立委費鴻泰與北市議員徐巧芯所在的北市松山信義區引人注意外，台中第二選區將由前立委顏寬恒對上民進黨立委林靜儀。

國民黨17日公布第一階段提名選區，全國合計19個選區列入，包含台北市第三選區（中山松山，王鴻薇）、第七選區（松山信義，費鴻泰）、第八選區（文山中正，賴士葆）、新北市第一選區（石門三芝淡水等，洪孟楷）、第九選區（中和永和，林德福）、第十一選區（新店深坑、石碇等，羅明才）。

同時也包含桃園市第三選區（中壢，魯明哲）、第四選區（桃園，萬美玲）、第五選區（平鎮龍潭，呂玉玲）；台中市第二選區（沙鹿龍井大肚烏日霧峰），則將由顏寬恒再次對決現任綠委林靜儀，第三選區（后里神岡大雅潭子，楊瓊瓔）、第八選區（豐原石岡新社東勢和平，江啟臣）

而彰化縣第三選區（芳苑二林北斗溪州等，謝衣鳯）；南投縣第一選區（草屯鎮國姓鄉埔里鎮等，馬文君）；雲林縣第一選區（麥寮臺西東勢等），則將由現任不分區立委林文瑞角逐，另花蓮縣有立委傅崐萁、金門有立委陳玉珍、連江縣則是陳雪生爭取連任，至於高雄市第五選區（三民區、苓雅區）也被納入第一階段提名當中。

而上述選區最受矚目的，先是有台北市第七選區（松山信義），年輕市議員徐巧芯跟資深立委費鴻泰兩人競爭，還有台中市第二選區顏寬恒捲土重來，將對上綠委林靜儀，令民眾相當關注。