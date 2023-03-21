根據央行公布的5年期公債標售結果，共吸引621.5億元資金進場搶標，最低得標利率0.9％、最高1.08％，平均1.048％；投標倍數僅1.78倍，低於長期以來平均2倍上下的水準，主要反映當前市場變數不少，金融業者投標轉趨保守。

本周四迎來「超級央行日」，央行官員分析，近期市場消息面很多，包括美國聯準會（Fed）、台灣央行都將開會，市場持續觀望周四利率決策是鷹或鴿，因此，從得標倍數僅1.78倍就可看出，市場投標意願確實轉趨保守不少。

券商主管指出，央行去年一共升息2.5碼（1碼為0.25個百分點），且是季季升息，使5年新券最高得標利率上揚，但市場對於本周央行是否升息看法分歧，整體操作上就保守許多，若本周央行決定暫時按兵不動，反映市場利率水準，5年新債利率有可能再下降。

依得標行業別來看，銀行業搶到大多數的78％或273億元籌碼，其次為證券業拿走14.43％或61億元、票券業標得2.57％約90億元，保險業標得2％僅7億元。

央行官員指出，本期銀行業得標比重78％，創2021年3月標售同天期以來新高，且較1月標售同天期的62.67％，一舉增加15.33％；而保險業相較1月標售同天期掛零，本期得標比重2％，除因為保險業向來偏重20年期以上公債，加上去年以來美債評價減損，壽險業債券操作更為保守。

預估Fed本周Fed預期將升息1碼、上半年還預計升息2次以上券商主管說明，台債與美債連動度高，美債殖利率近期走緩，是台債標售時重要的參考指標，但台債市場參與者不如美債多，反映通常不會像美債劇烈。