中央確定將普發每人6000元現金，並提出包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳與特定偏鄉造冊發放共5種領取管道，為方便市民透過登記入帳方式領取，台中市府22日起將在全市各區公所、戶政所，共開設58處服務櫃台，並有專人提供相關作業諮詢、協助民眾線上登記。

台中市政府民政局長吳世瑋表示，全民共享普發現金將從22日早上8點開放民眾線上登記，中央並提出系統帳號（https://6000.gov.tw）供民眾登記，而為避免一開始就湧入大批民眾線上登記，造成網路塞車，從22日到26日共5天時間，將採取身分證或居留證尾數號碼進行分流，民眾登記時要特別注意。

有感於部分民眾不擅長使用3C設備，民政局特別在各區公所、戶政所及辦事處，共規畫58處服務櫃台，並有專人協助線上登記，吳世瑋提醒，民眾到服務櫃台尋求協助時，也必須依照規定的身分證尾數分流日期前往，並且要記得攜帶身分證、健保卡及金融機構帳號，另未滿13歲民眾可由監護人代領。

民政局表示，根據中央提出的分流辦法，22日僅開放身分證件尾數0、1者上網登記，23日則開放尾數2、3者登記，依此方式類推，26日開放身分證件尾數8、9的民眾登記，而從3月27日開始則不再限制身分證件尾數號碼，且民眾從28日開始可透過登記系統查詢登記結果。

因近日已陸續傳出有人利用全民共享普發現金的登記方式行騙，甚至出現詐騙集團註冊偽冒網站，為避免民眾受騙，吳世瑋提醒，民眾要點擊網址前先看清楚是否正確，且不要隨便點入來源不明的網址，或也可透過台中市民政局「台中戶政ONLINE」官方LINE帳號、輸入關鍵字「全民普發現金」連結登記網站。