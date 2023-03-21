類風溼性關節炎是屬於自體免疫疾病，失衡的免疫系統會攻擊身體的關節組織，造成發炎疼痛反應。（東元醫院提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹46歲張女士在去年冬天極度低溫時，某天早晨起床時，手指關節處覺得僵硬又疼痛，連穿脫衣服、上下樓梯都覺得受到限制，疼痛範圍從雙手擴大到雙腳膝蓋，時常要等上1個鐘頭才會覺得緩解，隨著疼痛加劇，開車上班也因為手部僵硬難以操作排檔桿，疼痛情形已經持續好幾個月。患者曾服用診所開立的消炎止痛藥緩解，但是一停藥症狀又死灰復燃，直到透過免疫風溼過敏專科醫師進一步檢查，確診為類風溼性關節炎，經過兩個月的追蹤治療，總算控制住疼痛難耐的頑疾。

東元綜合醫院免疫風溼過敏科林保成醫師解釋，類風溼性關節炎是屬於自體免疫疾病，失衡的免疫系統會攻擊身體的關節組織，造成發炎疼痛反應。臨床表現有：關節紅腫疼痛、腫脹僵硬、活動不便，確實會對日常生活造成困擾，病情嚴重時，還可能導致肢體的殘障，因此需要早期診斷治療及追蹤。類風溼性關節炎的診斷還需要符合長時間的疼痛至少6周以上、且無具體原因的僵硬與疼痛，譬如需排除打字、運動等傷害造成，短時間疼痛比較可能是病毒或細菌感染或其他原因。

上述的案例就是很典型的類風溼性關節炎症狀，該女士經過抽血檢驗與X光檢查後，報告顯示發炎指數很高，風溼因子陽性數值也高，所幸及早就醫並沒有侵蝕到骨頭，經過服用消炎止痛藥及類固醇，減輕關節的腫脹疼痛，並盡早使用疾病緩解藥物，減少關節軟骨的持續磨損，病患的不適症狀已經達到改善。另外，近年來也有多種生物製劑用於類風溼性關節炎的治療，使病情能更快緩解。

林保成也提醒，類風溼性關節炎好發男女比例大約1：3，肥胖、抽菸、家族史都是風險因子，這類關節炎多為對稱性的發作，譬如：指尖關節、掌指關節、手腕關節，還有承擔人體重量的髖關節和膝關節，也有少數個案是單一關節發作。隨著年紀增加，類風溼性關節炎也可能合併退化性關節炎，建議有關節不適應及早就診。

有病人會開玩笑地說自己就像氣象局，在換季溼冷前，關節馬上疼痛拉警報，就像坊間俗稱的天氣病。林保成解釋，事實上，這類的臨床研究相當少，目前僅有少數報告認為溼度大的時候，身體關節對疼痛的感覺會比較明顯，溫度低時，血管收縮使肌肉緊繃，也會覺得關節比較僵硬，但並不是每一位病人都有相同的感受。建議類風溼性關節炎患者做好保暖和熱敷，搭配健康生活型態，減少關節負重來緩解疼痛。