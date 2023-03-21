綠島是潛水天堂，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處花了7年時間辦理綠島地區重要潛點海域調查以及生物影像拍攝，並集結成書，運用潛點介紹、潛水散文、生態影片、生物圖鑑等動靜皆宜的方式，帶領讀者徜游綠島玻璃海。

東管處為了紀錄綠島與東海岸海域生態資源概況與各項環境變化影響，自2016年開始持續辦理綠島與東海岸沿線重要潛點海域調查以及生物影像拍攝，這本《與海同樂·天堂島嶼-潛進綠島的11道入口》即集結了綠島地區累積7年的紀錄成果。

全書分為「綠島推薦潛點」與「潛點生物介紹」兩大章節，「綠島推薦潛點」篇精選出綠島十字礁、大香菇、鋼鐵礁及多莉礁等11處最受潛客喜愛的潛點，內容包括地貌特色與明星物種介紹；同時邀請到當代海洋書寫作家「栗光」，撰寫《栗光在潛水》旅遊散文，讓讀者在認識潛點的同時，隨著文字體驗身立海洋中的感受。

「潛點生物介紹」篇則以圖鑑方式結合圖繪、照片與文字介紹綠島常見251種魚類與86種海蛞蝓等兩大類生物；最具特色的則莫過於是收錄了東管處7年來累積51部綠島海洋生物難得一見的生態習性影片，讀者可用QR code連結影像觀賞，包括產卵中的珊瑚、磨背甲的海龜、海底的白蘆葦草園與克里蒙式海馬等豐富可愛的短片。

處長林維玲處長表示，期待透過這本書的出版與推廣，讓讀者更加驚豔於綠島豐富的海底生態資源，是任何人為設施所無法取代的。