大S和汪小菲離婚後鬧得沸沸揚揚，不僅汪小菲在社群平台上多次隔空開火，汪母張蘭更是頻頻發聲護兒，並在直播間中賣床墊、賣綠茶、賣滷蛋等以此舉開酸具俊曄及大S，一時引發討論聲浪，更讓張蘭商品的銷售額突破新高。豈料，近日卻爆出張蘭欠下約43億元台幣以及傳出總監帶著20多位工作人員集體離職等消息，使她的直播事業陷入危機。

張蘭近日事業風波不斷，其創立的餐飲品牌「麻六記」遭陸媒爆出其食物中添加「硫酸鋁銨」，雖然添加量在合法範圍內，但過度攝取仍有可能導致骨質疏鬆、貧血和智力下降等情況。此外19日她再被陸媒爆出積欠高達1.42億美元及利息（約43億新台幣），遭到網友狂酸。對此，張蘭也透過直播回應欠債是被資本算計：「我沒有算計別人，所以不丟人。這說明我做的好，豬養肥了、狼就來了。」

而上述風波也重創張蘭的事業，傳出有總監帶著員工集體出走，共計約20幾名工作人員一同離職，讓外界懷疑此事與先前的一連串風波相關。對此，前合作夥伴、行銷總監孟賀也出面在直播間發聲，稱外界傳聞是「斷章取義」，指出：「我的團隊與張蘭僅是合作關係，而今因為合同(合約)問題於本月15日和張蘭一方終止合作。」不過卻未說明離開原因。

然而對此消息，張蘭的助理「洋洋」則是暗酸：「在這個平台能被認識，都要感謝張蘭和麻六記，人要懂得感恩。」而張蘭今(21日)受訪時，也對欠債的風波做出回應，表示：「已準備好充分的證據，會繼續上訴。」