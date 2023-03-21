俄羅斯國防部本週二（21）發表聲明，表示2架俄羅斯「熊式」（Tu-95MS）戰略轟炸機在日本首相前往烏克蘭之時，在日本海上空飛行長達7個多小時。這種類型的戰略轟炸機通常用於攜帶核武器和長程飛彈。報導稱這次的飛行相當具有針對性，不過俄國國防部表示是原訂的「計畫飛行任務」。

🇷🇺✈️Two Tu-95MS missile carriers flew over the neutral waters of the Sea of Japan as planned. The duration of the flight was more than 7 hours,



All aircraft of the Russian Aerospace Forces fly "in strict accordance with international rules for the use of airspace." - Russia MoD pic.twitter.com/1yW3nseXqz — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) March 21, 2023

據《路透社》（Reuters）21日報導，俄羅斯這一次的飛行時間點相當具有針對性，因為當時日本首相岸田文雄正開始訪問烏克蘭，以展示對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的團結與支持。

日本與莫斯科在北太平洋的一些島嶼上有領土爭端，是美國在亞洲的重要盟友以及7國集團（G7）富裕民主國家的成員國，已加入西方對俄羅斯的制裁。岸田的烏克蘭之行也恰逢中國大陸領導習近平對莫斯科進行國事訪問。

此時2架俄羅斯戰略轟炸機在日本海上空飛行了超過7個小時。俄國國防部發表聲明指出，這2架能夠攜帶核武器的熊式轟炸機經常在北極、北大西洋和太平洋等國際水域飛行，以展示俄國的實力。

俄羅斯稱，這些戰略轟炸機是在戰鬥機的護送下進行的「計劃飛行」，並稱這次飛行嚴格遵守國際法，是在中立水域進行的。 今年2月，北美防空司令部（NORAD）曾派出戰鬥機攔截多架俄羅斯戰略轟炸機和戰鬥機，在阿拉斯加附近的國際空域飛行。