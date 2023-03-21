大陸國台辦主任宋濤今天傍晚在釣魚台國賓館會見由許舒博率領的商總訪問團。宋濤肯定商總長期以來堅持九二共識、支持大陸的經濟社會發展建設，也做了很多有益的事，大陸對此給予高度評價和肯定，相信商總這次參訪將為兩岸交流開啟一個好頭。

疫情之後兩岸民間陸續恢復交流，商總是宋濤在釣魚台國賓館會見的首個台灣經貿團，上次是國民黨副主席夏立言一行。這場會見，開放媒體採訪前五分鐘的雙方開場白。

宋濤表示，他代表中央台辦、國務院台辦，歡迎許舒博理事長率領台灣商總代表團，也很高興能夠有機會與台灣的朋友見面相識。

宋濤表示，今年新年，中共習近平總書記發表新年賀詞中強調，「兩岸同胞一家親，兩岸同胞要相向而行，攜手並進，來共同開創中華民族的綿長福祉。」中央台辦貫徹落實習近平總書記重要指示精神，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的意願，促進兩岸的交流與合作。

宋濤表示，這次商總代表團到大陸參訪，就是兩岸交流的一項重要活動，相信商總這次參訪也會為兩岸交流開啟一個好頭，會有更多的台灣代表團到大陸來訪問。

宋濤表示，商總長期以來堅持九二共識、支持大陸的經濟社會發展建設，也做了很多有益的事，大陸對此給予高度評價和肯定。今天和商總訪問團見面，也很樂意能夠藉此機會，聽取大家對於發展兩岸關係、維護台海和平，共同發展的意見和建議。

許舒博致詞時表示，實際上他和國台辦的多位局長都是一、二十年的老朋友，今天帶著商總的理監事和多位理事長赴大陸訪問，最主要就是像剛剛宋主任所講，兩岸交流了幾十年，交流不可能中斷。

許舒博說，他和潘賢掌副主任是老鄉，都是泉州人，「我們的臍帶是不可能斷的」，雖然目前在台灣有不同的聲音，但是兩岸之間長久下來的經貿關係，已經達百分之四十幾的依存度。這種情況下，兩岸關係怎麼可能中斷？而交流更不可能中斷，所以商總這次來，希望能儘快啟動交流，而台灣民眾現在都在期待兩岸擴大交流。尤其台灣跟大陸的經貿，也不能因為任何因素而中斷。因為台灣和大陸之間的經貿，事實上是一個非常依存、互補的關係。

許舒博表示，有很多在大陸的台商布局、產業鏈是連接在一起的，如果斷了，很多的事情就不能做，商總希望能夠保持正常的交流，尤其宋濤主任上任後，商總寄予非常大的厚望，希望兩岸能夠有更大的開展。

許舒博表示，這次商總有幾個訴求，包括台灣有很多的農產品、包括食品，事實上過去在大陸都做的不錯。然後再加上金融佈局這一塊，雖然台灣很多金融產業已經到大陸，但是在經費上的應用，往往都會受到一些限制。如果在這部分加快速度，台商在大陸的發展會更好。