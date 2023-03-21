台北市法務局長連堂凱欲在任內推動「加開夜間免費法律諮詢」政策，他認為法務局自己先做起，較容易與民政局及區公所溝通推動，因此，台北市政府1樓消費者服務中心報到櫃檯自4月11日起，每周二晚間6時至8時提供免費法律諮詢。

連堂凱是律師出身，曾擔任蔣萬安、新北市議員陳偉杰、基隆市議員宋瑋莉法律顧問。他提到，議員服務處法律諮詢時間通常在晚上，北市府卻僅白天上班時間提供，較不便民，第一步要與北市民政局、各區長協調，由法務局推動加開晚間免費法律諮詢。

他表示，目前正與民政局及各區長溝通，但若先由法務局先推動夜間免費法律諮詢，更有助於政策往其他局處推行，預計4月11日周二晚間6時至8時開始試辦夜間免費法律諮詢，期盼未來有機會與資訊局合作，讓民眾透過台北通就能預約服務。

法務局說明，除國定假日外，4月11日起每周二晚間6時至8時開放免費法律諮詢服務，諮詢名額總共8名，其中6名採網路預約制、2名採現場報名，預約網址為https://creva.gov.taipei/。

法務局提醒，民眾屆時前往台北市政府1樓消費者服務中心報到櫃檯，與律師面對面諮詢，每個名額可諮詢時間為15分鐘。

法務局表示，合作律師包含鍾佩君、孫羽力、張凱琳、連家緯、蔡復吉、陳育騰、林瑞陽、馮韋凱、王建豐、洪宗暉、姜鈞、陳家祥共12位，消費者服務中心報到櫃檯每周二安排1名律師提供服務。