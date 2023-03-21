「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」昨日靠泊高雄港77號碼頭時，船頭卻是直接撞上碼頭，造成多處損裂。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

總噸達7萬4651公噸的塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」昨日靠泊高雄港77號碼頭時，船頭卻是直接撞上碼頭，事後發現負責引領貨櫃船入港的徐姓引水人卻有酒精反應，據悉，這是該名徐姓引水人過去曾有過2次肇事記錄，但責任尚未完全釐清。高雄港引水人辦事處也發出聲明及致歉，決議徐姓引水人即刻停止執行一切輪值領航業務靜候調查，並要求所有引水同仁於接獲執行領航業務登輪前，應自主實施酒精濃度呼吸測試。

「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」昨日靠泊高雄港77號碼頭時，撞上77號碼頭，造成該碼頭多處設施受損，事後更查出，負責引領貨櫃船入港徐姓引水人測得有酒精反應。據悉，該名徐姓引水人過去曾有過2次肇事記錄，但責任尚未完全釐清。

對此，高雄港引水人辦事處也發出聲明，內容指出「徐姓引水人日前(20日)，執行引水業務時，疑似涉有飲用酒類一節，本辦事處為此向社會各界致歉並聲明」，首先提到，「本事件現正由航政主管機關及國家運輸安全委員會調查階段，本辦事處及徐姓引水人現階段完全配合主管機關調查」；第二、「本辦事處經組長會議決議徐姓引水人即刻停止執行一切輪值領航業務靜候調查」

第三、「本辦事處即刻要求所有引水同仁於接獲執行領航業務登輪前，應自主實施酒精濃度呼吸測試，並將測試結果主動告知受領航船舶船長，並上傳本辦事處存查。」