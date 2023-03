亞洲最大智慧城市展即將登場,全場展出攤位最大的中興保全科技集團今年以「永續、領航、新未來 WE ARE THE FUTURE」為主題,展現近年來超前部署AIoT智慧城市,助力各縣市政府發展智慧治理的亮眼實績應用,展覽中,分別有海陸空領域的AI軌道、船舶、路安AI創新整合平台應用, 第二是邀請來自日本SECOM,首款可視聽、嗅、觸「cocobo」AI巡邏機器人在中保科技攤位亮相,真實展現AI機器人巡邏應用,參觀者在中保科技設計的智慧展攤位中,就能一次全面掌握時下先進的智慧交通、醫療照護、智慧救災、永續節能等創新智慧城市應用。

中保科技副董事長林建涵表示,近年來中保科技配合政府政策,協力許多公部門發展建置多項AI智慧服務跟技術,陸續在各城市應用中,像是目前持續運行於新北淡水、高雄輕軌的「軌道智慧防護系統」,也獲得「2023智慧城市創新應用獎」。中保科利用AIoT創新科技,積極落實永續智慧城市領航的願景,也是各縣市政府發展智慧治理的最佳夥伴。

值得一提的是,像是在智慧城市展中推出「AI 路安整合大平台」可以讓「車流監控」跟「道路異常監控」整合,也是一項創新服務,中保科技智慧城市本部執行長周興國表示,打破過去傳統只以交通控管為需求,而是能讓道路管理者從車流、人流到道路安全、突發狀況、科技執法都能整合在大數據平台上,可以提供縣市政府一套安心、安全的智慧交通解決方案。

聊天機器人ChatGPT掀起人工智慧熱潮您也能在中保科技的攤位上看到相關應用。日本SECOM第一款AI機器人警衛cocobo,曾獲頒「2022年日經優秀產品・服務獎」最優秀獎,此次也將現身中保科技現場,這是透過AI以及5G打造即時監控巡邏系統,代替第一線的保全人員執行巡邏與檢查業務的AI機器人警衛。cocobo就跟辦公大樓安全的警衛人員擁有相同的「視覺、聽覺、嗅覺、觸覺」和「判斷」。

中保科技副總經理張惠清分析,中興保全科技46年前從系統保全起家,如今事業版圖營運觸角已經全面跨入民眾生活圈,在2023年智慧城市展中,可看到中保科技在食、醫、住、行各領域中,如何運用AI智慧平台提供更多便民服務,並落實減碳的美好生活。

張惠清分析,像是除了最新智慧城市科技的應用外,還有智慧AED、智慧影像管理,以及首度串接LINE的智慧建築4D SMART BIM管理平台,提供建案,從設計階段的空地停車場委託管理到建築物施工、驗收、交屋後的維運管理一條龍服務的解決方案,從「系統整合」到城市的「方案解決」,以及平台上線後的「後端服務」,運用智慧整合平台協助政府單位、企業、工廠等做到降低成本,提高效率的應用,透過智慧綠建築的建置,創造安全健康,高效經濟,環境永續的居住環境,為「2050淨零轉型-台灣邁向淨零」貢獻一份心力。