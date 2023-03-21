美國國務院、商務部及農業部上個月底曾聯名致函美國各州州長、城市市長及企業領袖，強調台美夥伴合作緊密友好，鼓勵各州、主要城市強化與台灣的貿易、教育、投資與觀光交流，並鼓勵企業加強與台灣的貿易及投資關係。

美國在台協會20日在官網刊登上述3封聯名函，聯名函是由美國農業部海外服務署署長惠特利（Daniel Whitley）、商務部主管全球市場的副助理部長維卡特拉曼（Arun Venkataraman）及國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）共同連署。

信函中提到，台灣是美國的重要夥伴及成功的民主故事，也是美國第8大貿易夥伴、第7大農產品出口國，並為美國「免簽證計劃」及快速通關的「全球入境計劃」成員，鼓勵各方加強與台灣往來。

台灣外交部21日發布新聞稿稱，本次是美國聯邦政府繼2019年9月致函全美各州州長及美國前500大企業鼓勵與台灣拓展關係後，再度以致函方式表達聯邦政府對強化台美各階層、各領域交往的支持立場，且致函對象較前次更為擴大，展現美國政府對強化台美夥伴關係的具體承諾及延續性。

外交部指出，近年台美關係在地方層級的交流日益深化，包括去年在疫情之下，仍有印第安納州、亞利桑納州及愛達荷州3位州長接連訪台，而包括明尼蘇達州、賓州及西維吉尼亞州也紛紛設立或復設駐台辦事處，亞利桑納州駐台辦事處預計也將於近期正式開始營運，凡此均將有助深化我方與美國各州的合作。

外交部表示，台美互為共享價值理念的重要夥伴，未來外交部將持續推動與美國聯邦、地方、企業乃至民間團體的各項合作與交流，不斷穩健深化並拓展台美多層級、多議題、多領域的緊密夥伴關係。