金馬影后陸小芬今（21日）在JET綜合台《新聞挖挖哇》，分享從絢爛的演藝舞台歸於平淡的近況，回憶起過去遭到女星排擠一事，陸小芬先是不願透露主因，經過主持人鄭弘儀不斷詢問，她才開口表示，「因為我比較美、比較紅，所以就得罪人」。

陸小芬因出演《看海的日子》榮獲金馬影后，曾經因為金馬獎的緣故到日本出訪，當時也一起行動的來賓廖輝英，透露同行女星排擠陸小芬，甚至還有導演對她酸言酸語：「現在紅了，叫她脫都不脫。」廖輝英發現當時遊覽車上都沒人理她，就跑到她旁邊一起坐，給予陸小芬溫暖。

息影20多年的陸小芬，近期再以全新作品《本日公休》回歸，導演傅天余誇讚陸小芬拍戲十分敬業，在現場也都不耍大牌，配合度很高，也不會特別要求要住多好的飯店，還跟現場工作人員打成一片，非常平易近人，超級親民。

陸小芬表示自己日常生活其實就跟普通人沒有什麼兩樣，過得很平凡，平常注重養生的她很喜歡買農產品，看到漂亮的蔬果都會很高興，因此才能一直保持最佳狀態，陸小芬還坦言私下很愛收看《新聞挖挖哇》，因為節目都會談到遺產相關的資訊，所以她很喜歡看，讓現場眾人笑翻。