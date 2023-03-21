這種行為會不會太超過？一名男網友崩潰表示，某天睡醒突然覺得下體「涼涼的」，一看發現體毛全遭剃光，而身為罪魁禍首的女友竟宣稱，剃除下體毛髮有助提升性能力，笑說「剪得不錯吧」，不僅如此，女友還把他的尺寸和床上表現和閨密討論，讓這名男網友非常不滿。貼文曝光後，掀起熱烈討論。

原PO在論壇《Dcard》以「一覺醒來涼涼的，被女友剪掉下面」為題發文，表示他日前和朋友聚餐時，不小心喝到斷片，隔天起床小便時就察覺到不對勁，「怎麼有種涼涼沒有蓋被子的感覺？」他低頭一看瞬間嚇到飆髒話，下體的毛髮竟然全部離奇消失，而這時女友突然喜孜孜地跳出來邀功，自滿地說：「我剪得不錯吧」。

女友表示，聽閨密說剃除下體的毛髮能讓男人性能力更持久，還可以改善賀爾蒙，對男生有不少好處，而且閨密男友剃完後效果卓越，女友還趁機抱怨原PO「最近都很快」，才因此想試試看效果如何。不過原PO聽完女友這番論點只覺得更火大，問題不在於被女友除毛，主要是不滿自己的性能力被拿來討論。

更誇張的是，女友非但不道歉還強辯：「我只是跟三個閨密說，GG小小可愛可愛的，又沒什麼」，並將剃下來的毛髮送給原PO，當作「小禮物」，原PO因為是第一次交女友敢怒不敢言，只好上網發文求助：「想問大家的另一半也會這樣惡作劇、把性事說出去嗎？你們會怎麼解決？」

對此，多數網友都認為女方玩笑開過頭，留言直說，「這種白目程度真的可以分手了」、「今天立場對調，男生趁女友睡著偷剃毛一定被罵噁男」、「好過分！這事不能開玩笑耶，很不尊重」、「剪歪一定很痛」、「分手…不尊重別人，而且好像變態啊」。

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