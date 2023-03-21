美中關係牽動台海局勢，明國安局長蔡明彥將首度前往立法院國防委員會進行專案報告，國安局報告中指出，美中正各自強化友盟關係，且對抗升溫，另外也指出，中共在加強與俄羅斯、北韓戰略協作的同時，也續藉經貿、基建投資拉攏周邊國家。

立法院外交及國防委員會明邀請蔡明彥、國防部副部長、外交部次長、陸委會副主委、海巡署副署長、行政院國土安全辦公室主任報告「近期印太區域情勢對我國影響之研析與因應」並備詢，書面報告於今日下午送抵立院。

國安局在報告指出，美中各自強化友盟關係且對抗升溫，美國積極與友盟推展安保合作，例如與日本舉行外長及防長「2＋2」會議、美國與印太國家聯合軍演規模擴增等。

國安局表示，中共則強化與俄羅斯、北韓戰略協作，中共近持續加強與俄羅斯在印太安全協作，如2月在聯合國安理會再次反對通過譴責及制裁北韓決議、批美製造朝鮮半島情勢緊張、習近平邀訪俄羅斯推進兩國合作等。

國安局指出，中共也加大灰色地帶威脅，包含海警船7度駛入釣魚台海域、共機侵入南韓 ADIZ等，但與此同時，也續藉經貿、基建投資拉攏周邊國家，除邀越南、寮國、菲律賓、柬埔寨等國領袖訪陸，並推促與日、南韓對話，突出「軟硬兩手」策略作為。

不過，國安局說，東協正強調團結應對中共南海強勢作為，印尼期望領導東協突出區域中心地位，東協則盼望協商應對中共在南海擴張。而印澳也擴展多元夥伴關係，以降低對中依賴，印度積極推動雙、多邊外交以擴大話語權，澳洲則擴大影響力及營造戰略優勢。

國安局強調，我國與理念相近國家具合作契機，美中在印太戰略競逐更趨明顯，今年美中陣營勢將各自充實合作網絡，美將致力印太多邊安全、經濟合作架構（AUKUS、QUAD、IPEF等）取得更多具體成果，此將提供我爭取與理念相近國家合作、擴大參與區域經貿與安全合作之契機。

報告也顯示，各方更關注台海情勢突顯我國重要地位，我國地緣戰略位置重要，且是全球半導體產業鏈重心。各方在維護台海和平與印太穩定繁榮之鏈結下，關注中共不斷在印太海域加強灰色地帶威脅，以及對台續採脅迫性、侵擾性作為，並反對中共單方面改變現狀，相關發展將有利美及友盟形成「台海有事等同印太有事」共識，提升遏制中共威權擴張能量，並對我確保國家安全利益形成助力。