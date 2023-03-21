為守住不發生規模性返貧底線，大陸金融業正加大服務力道。大陸銀保監會21日透露，2022年全年，針對大陸脫貧人口的小額信貸累計發放933.5億元（人民幣，下同），年增率達24％。

此外，為完善國家助學貸款政策，支持家庭經濟困難的大學生順利完成學業。去年全年助學貸款累計發放569億元、591萬人次，較上年分別成長32.3％、10.9％。

同時2022年大陸銀行機構辦理免除國家助學貸款利息19.3億元，惠及貸款學生374萬人，全年為10.3萬名貸款學生辦理貸款延期近6億元。

大陸銀保監會21日表示，去年金融支持鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接工作，扎實做好脫貧人口小額信貸工作，包含發放利率優惠、財政貼息的小額信用貸款，支持脫貧民眾發展生產、穩定增收。持續加大對易地扶貧搬遷集中安置區的信貸支持，提高基礎金融服務品質。統計至2022年底，大陸脫貧人口小額信貸餘額1824億元，支持脫貧戶和防止返貧監測對象433.3萬戶。

根據中新網報導，另外統計到去年底，大陸脫貧地區各項貸款餘額10.7兆元、年增1.38兆元；重點幫扶縣各項貸款餘額1.64兆元、年增率14.7％，高於全大陸貸款增速4.1個百分點。而全年脫貧地區農業保險保額1.46兆元、年增6％，支付賠款204億元、年增8.7％。