2018年嘉義1間豆奶攤導致1名碩士生用餐後暴斃，事件爆出後軒然大波。

2018年嘉義豆奶攤民雄店發生群體食物中毒事件，導致52人送醫，造成1名中正大學研究生，食用該店食品後暴斃，豆奶郭姓負責人最終獲判無罪，這起事件也震驚社會；郭姓負責人於事件爆發後，轉戰地下設立非法食品加工廠，標榜投保產品責任險2000萬元、通過ISO9001食品認證，招徠不知情民眾購買；然而，就有網友發現該豆奶攤分店還繼續在營運。

日前，「PTT」上有網友發現，疑郭姓負責人豆奶攤的分店在營運，且據「台灣公司情報網」資料顯示，2間豆奶攤皆以「阿志豆漿店」登記，其地址也一樣，僅負責人名字不同，該名網友則指出，「男研究生過世新聞過了4年，老闆也沒受到什麼大懲罰，豆漿店還是一直開，有這件事最近的後續嗎？」。

對此，其他網友也嚇壞，沒想到豆奶攤還有繼續營運並表示，「友愛那間開很久了不是新開的」、「可怕的是自己以前大學還吃過不止一次」、「大學吃超多次，爆出來完全不敢吃了」、「網紅業配都說什麼超濃超好喝」、「這次的豆漿正常了嗎？令人懷疑」、「弄出人命還能一家接著一家開」、「台灣人一下就忘記了」、「台灣食安文化不ey」。

另外，也有在地人則認為，「友愛路店跟文化路店一直都有在營業，當時候沒什麼客人，現在也是一堆客人光顧」、「說嘉義人愛吃的，要知道文化路現在都是觀光客在去的，而這間生意最好的是文化店」、「當時事件發生的時候，在地人都知道這間不能去了，一度有好好抵制過，可惜事過境遷又試圖雲淡風輕，比起之前唐氏症那間，像這樣無良的店更需要好好倒閉，希望台灣人不要這麼健忘」。