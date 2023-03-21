基隆市議員曾怡芳（右一）與立委賴品妤辦公室主任賴錫聰（右二），接受居民陳情台鐵噪音問題。（曾怡芳辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市環保局及相關單位在現場測量分貝。（曾怡芳辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

火車吵到快發瘋！新北市汐止區與基隆市七堵區堵南里交界處，因有鐵軌經過，附近住戶長期受台鐵列車劇烈噪音影響作息。基隆市議員曾怡芳接受民眾陳情後，於21日會同立法委員賴品妤辦公室、交通部臺灣鐵路管理局、基隆市環保局等單位現場會勘。現場測量後，台鐵表示確實噪音分貝超過標準值，預定在7、8月份先使用長軌道來改善噪音問題，並會在年中安排「藏軌工法」施工，希望可改善居民生活品質。

曾怡芳表示，因收到堵南社區多位居民陳情，由於房屋距離鐵軌過近，導致多年來不堪其擾，尤其老人家與嬰幼兒睡眠品質更是非常差，學生也會受到噪音與震動影響學習品質，她上任後即積極協同立法委員賴品妤、交通部臺灣鐵路管理局、基隆市環保局等相關單位解決此問題，並於21日進行現場會勘。

立法委員賴品妤辦公室主任賴錫聰表示，經會勘後，確實在現場住戶屋內可明顯感受到火車經過造成的聲響與震動，建請台灣鐵路局儘速協助設置吸音材料或消除鋼軌接頭等，另設置完成後請環保局協助測試分貝，再做後續評估。

基隆市堵南里長余佩儒表示，本區住戶長期以來一直備受困擾，加上近年來火車車次增加，噪音越加頻繁，多年來也一直為居民反映、爭取，無奈一直都有去無回，沒有下文。

基隆市環保局科長李昆達表示，環保局會在影響最嚴重的樓層進行長時間監測，後續會再提供監測數據以供各單位參考。

台鐵台北工務段主任張國棟表示，目前噪音分貝有超過標準值，改善辦法預定在7、8月份先使用長軌道來改善噪音問題，後續若效果不彰再行評估。也允諾會在今年中安排「藏軌工法」施工，希望這次施工可以改善居民生活品質。