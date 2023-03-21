112年大學繁星申請入學今（21）日放榜，新北市竹林中學錄取率超過6成，大放異彩，其中國立大學錄取率高達6成，包括臺、成、清、交、政等國立大學及醫學相關科，成績相當優異；其中獲得滿級分「新北榜首」李子玄，求學階段都是在地就學，當了15年的竹林寶寶，靠著自主學習、有效的時間管理，如今美夢成真。

李子玄順利錄取臺大電機系，從幼稚園就開始讀竹林，一路念到高中，幫助其在學習歷程中能穩定成長。他說，執著和企圖心是不斷精進的關鍵因素，若要成功，自主學習、有效的時間管理則是不二法門。

竹林中學校長盧志雄表示，竹中秉持著「優質、卓越、創新、健康幸福」辦學目標發展，卓然有成。近年學校更重視各項教學及活動，讓學生去體驗發展，鼓勵創新教學方式。

另外，56級分的林采蓁考取國立清華大學材料工程系，曾在北基區數理學科能力競賽榮獲第七名，她認為，保持高度求知慾，對學習會產生無窮的動力，而重視自主學習效能的她，也確實做到在學校學習的時段能投入全副心力，回家反而是她調節壓力的時光。

錄取陽明交大化學系的汪姿昀謙虛表示，自己是勤能補拙型，有問題絕不放過老師，身邊的同學也是抓來就問，她自認最聰明的地方就是善用學校資源，不斷進步的過程激勵她能一直保持努力。