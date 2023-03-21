韓星魅力無法擋，以高科技陶瓷材質著稱的瑞士雷達表（RADO）今日宣布邀請韓國男神池昌旭擔任代言人，首波釋出廣告中，他佩戴Captain Cook庫克船長300米高科技陶瓷鏤空腕表，機芯運作一覽無遺，機械轉動千變萬化，一如池昌旭在Netflix熱播劇《魔幻之音》飾演魔術師的角色，魔幻之術，盡在腕表方寸之間。

韓國男神池昌旭擔任RADO代言人，手腕配戴Captain Cook庫克船長300米高科技陶瓷鏤空腕表。（RADO提供）

池昌旭20歲就出道，成名作是2010年159集的電視劇《笑吧！東海》，他在劇中飾演美籍韓裔滑冰選手，以俊美外型和陽光形象深受觀眾的喜愛，隨後他在歷史劇《奇皇后》中飾演的元順帝，在《便利店新星》及《愛在大都會》中詮釋都會男子，無不令人心動，而最受讚譽的莫過於去年他在Netflix音樂劇《魔幻之音》的表現，他在劇中不僅要演戲，且融入唱歌與舞蹈，展現他多才多藝的一面。

RADO本季主打Captain Cook庫克船長300米高科技陶瓷鏤空腕錶，巧妙運用幾何形狀結構設計與全新配色，鑲有25顆寶石的R808自動鏤空機芯，機芯猶如美麗寶石般散發魅力，搭載Nivachron抗磁游絲，具備80小時動力儲存，提升走時的精準度，且具備抗震及耐溫等特色。