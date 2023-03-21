國防部長邱國正。（本報資料照片）

國防部明將針對印太區域情勢赴立法院進行專案報告，書面報告今已送至立院，報告中強調，「軍事互通性」將是未來軍事交流重點，美軍希望藉由高階人員的交流與指管系統整合，精進彼此信任。而對美軍購為我獲得防衛武器的重要管道，約占每年軍事投資3成。

立法院外交及國防委員會明邀請蔡明彥、國防部副部長、外交部次長、陸委會副主委、海巡署副署長、行政院國土安全辦公室主任報告「近期印太區域情勢對我國影響之研析與因應」並備詢，書面報告於今日下午送抵立院。

國防部在報告中表示，美中戰略競爭關係牽動印太區域情勢的發展，中共逐年增加的國防預算與軍力規模，更對我國家安全構成重大威脅，我國必須思考，如何藉由區域友好國家的合作，共同維護區域和平穩定，以確保共同利益與我國家安全。

國防部分析近期印太區域情勢對我國影響指出，無論基於地緣戰略環境或是政治等因素影響，我國都必須面對中共不放棄武力犯台的脅迫；近年共軍不斷加強海、空兵力侵擾，並藉灰色地帶威脅作為，意圖建立所謂的「新常態」。國軍除依戰備規定妥適處置，更應運用區域對中國威脅形成集體安全合作之「新趨勢」，融入而避免孤立。

報告說，美軍為強化友盟國家的「軍事互通性」，希望藉由高階人員的交流與指管系統整合，精進彼此信任、合作與能力，落實美國在印太地區安全承諾。因此，「軍事互通性」將是未來軍事交流重點。

國防部說，對美軍購為我獲得防衛武器的重要管道，約占每年軍事投資3成，目前執行重大軍購案計有「F-16V（BLK70）型戰機及精準彈藥、愛國者三型飛彈、人攜式刺針飛彈、海馬士火箭系統、岸置魚叉飛彈系統」等，為有效管控軍購案執行進度，將持續與美政府部門保持密切協調，藉由落實專案管理作為，每月管控裝備製繳進度，並依交運期程妥適編列分年預算，期使有限資源發揮最大投資效益。

國防部強調，為確保台海區域的和平與穩定，我與印太周邊主要國家必須緊密合作，共同應對中共崛起所帶來的威脅與挑戰，在堅實夥伴關係的架構下，依據防衛作戰概念與需求，持續戮力戰備整備，堅持「守中線、守領海、守主權」，與區域內國家共同捍衛自由、民主與和平。