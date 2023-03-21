即將在28日登場的亞洲最大智慧城市展，中保科（9917）指出，集團將以「永續、領航、新未來 WE ARE THE FUTURE」為主題，展現近年來超前部署AIoT智慧城市，助力各縣市政府發展智慧治理的亮眼實績應用。

中保科的展館中，分別有海陸空領域的AI軌道、船舶、路安AI創新整合平台應用， 也有來自日本SECOM，首款可視聽、嗅、觸「cocobo」AI巡邏機器人在技攤位亮相，真實展現AI機器人巡邏應用。

中保科技副董事長林建涵表示，近年來配合政府政策，協力許多公部門發展建置多項AI智慧服務跟技術，陸續在各城市應用中，像是目前持續運行於新北淡水、高雄輕軌的「軌道智慧防護系統」，也獲得「2023智慧城市創新應用獎」。

林建涵指出，中保科利用AIoT創新科技，積極落實永續智慧城市領航的願景，已成為各縣市政府發展智慧治理的最佳夥伴。

中保科副總經理張惠清指出，中興保全科技46年前從系統保全起家，如今事業版圖營運觸角已經全面跨入民眾生活圈，在2023年智慧城市展中，可看到中保科技在食、醫、住、行各領域中，如何運用AI智慧平台提供更多便民服務，並落實減碳的美好生活。

除最新智慧城市科技的應用外，張惠清指出，集團還有智慧AED、智慧影像管理，以及首度串接LINE的智慧建築4D SMART BIM管理平台，提供建案，從設計階段的空地停車場委託管理到建築物施工、驗收、交屋後的維運管理一條龍服務的解決方案，從「系統整合」到城市的「方案解決」，以及平台上線後的「後端服務」，運用智慧整合平台協助政府單位、企業、工廠等做到降低成本，提高效率的應用。