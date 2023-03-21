國立華僑高中111學年度大學繁星大放異彩，今年上榜人數達88位，錄取率近 64％，相當亮眼。其中錄取國立大學及醫學大學比例為42％，共37位，包括台、交、成、政等頂尖名校，整體表現創新課綱上路以來最好的成績。

本校排球校隊周宸瑜同學，三年前畢業於屏東縣新園國中，是當年度國中甲級排球聯賽HVL冠軍隊中的當家舉球員，以體優生進入華僑高中普通班級就讀，以1％名列前茅成績摘星，高中台灣大學政治系理論組，同時她也錄取美國伊利諾大學資訊科技學系。她想給體育班學弟妹一個榜樣，證明在專項訓練與學業是可兼顧的，是位自律感、榮譽心很強的選手。

泰國僑生陳可嬌，在台學習中文僅四年，志在一類組科系卻堅持選擇在自然組三類學習，因為喜歡三類同學認真求學氣氛，終以1％在校最優異成績摘下繁星，高中政大教育學系。她表示，起跑比別人慢必須更努力務實在學習上，犧牲休閒娛樂是值得的。

印尼僑生王順寶，從語文班起步，把握每次語文競賽，平時重視讀書計畫與時間的安排，以1％頂尖學業成績，高中成大心理學系。李沛妍，香港僑生，不僅成績頂尖，還投入在根與芽服務性社團的熱心公益活動上，社團學業兼顧下以1％成績高中交大物理治療暨輔助科技學系。

另外，逆境中翻轉人生的優秀學生簡嘉妤，以5％高中長庚呼吸治療學系、江嘉恩以7％高中宜蘭大學生物技術與科學系，他們不因自身經濟困境力爭上游，表現亮眼。以上學生皆一致認同感謝僑中師長的諄諄教誨陪伴以及學校硬體設備的整體營造，讓他們得以在花城中穩定求學圓夢。

校長鄭文洋表示，華僑高中肩負僑教責任，也是社區型的特色高中，本地生以就近入學學子為多數，海外僑生占四分之一，也有體育績優國手級學生嶄露頭角。在多元學習環境中相互激發學習潛能，各自展現最優異成績，今日得以在繁星管道中登榜頂尖大學。