陳亞蘭製作的《勇氣家族》正式開鏡，主演齊聚。（華視提供）

陳亞蘭製作的《勇氣家族》正式開鏡。（華視提供）

華視與公視台語台攜手最新戲劇《勇氣家族》由金鐘視帝陳亞蘭攜手葉天倫共同合作，近日率領製作團隊及莊凱勛、檢場、林雨宣、茵聲、 陳婉婷等演員於宜蘭三清宮舉行開鏡。這是陳亞蘭以《嘉慶君遊臺灣》奪得金鐘視帝後，再度推出以傳承歌仔戲為主軸，講述外台戲班，臺前幕後、笑淚交織的人生故事《勇氣家族》。

陳亞蘭希望透過這部戲，能重現歌仔戲在外台戲的辛酸甘苦：「我從小在廟口看戲長大，這次想把過往看到的風光，到現在他們面臨的困境，用時代的縮影方式，呈現給觀眾。」而男主角之一的檢場則驚爆：「拿到腳本才發現，我一句台詞都沒有。」他為此經常焦慮到失眠。

陳亞蘭製作的《勇氣家族》正式開鏡，主演齊聚。（華視提供）

《勇氣家族》講述外台戲班，在移動的戲台，經歷悲歡離合的生活中，唱出繽紛生命之歌。陳亞蘭說：「希望《勇氣家族》可以帶給觀眾力量，給予這塊土地一點能量，有動力去面對人生的高低起伏，打造豐沛的生命力。」被問及這次有期望拿下什麼獎項，檢場和莊凱勛紛紛笑喊「最佳製作人獎」、「最佳戲劇獎」，陳亞蘭則說：「我們演員用盡全力，把好作品呈現給大家，從來沒有把要不要得獎放在心上。」但也補上一句：「當然我們每位演員用心去演，相信評審都看得到，如果願意給我們機會，最佳男主角獎、最佳女主角獎，就都在這裡等你！」

檢場劇中飾演天生聾啞但聰明善良的「阿三伯」，原本樂於不用背本的檢場，一到讀本現場發現「特殊的角色設定」讓他煩惱隨即而來，檢場說道：「雖然我一句台詞都沒有，但在劇中要不斷『自創手語』和人溝通，經常揣摩這動作要如何比，想到焦慮失眠，雖然不用背本，卻是我從影以來，難度最高的一次。」陳亞蘭則笑說：「我們就是專門來考影帝的！」

陳亞蘭邀請檢場、莊凱勛一起演出《勇氣家族》。（華視提供）

而曾練過京劇武生的莊凱勛，近日重新操練身段的他苦笑：「最近在練掃腿、翻滾，才發現體力大不如前，以前能連續翻滾，現在只能單次翻滾。」