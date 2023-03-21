喝了再上？引水人害貨櫃船撞高雄港，竟然5個月內3度闖禍。（翻攝自台灣記者聯盟資訊平台）

昨(20)日1艘7萬多公噸的塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO）」，要靠泊高雄港77號碼頭時，船頭以「90度直撞碼頭」；意外發生後，負責引領貨櫃船入港的徐姓引水人，經酒測值為0.19毫克，據悉，在此事件發生前，徐員於去年11月、今年1月也曾發生「碰撞事故」，等於是5個月內3度闖禍，對此，港務局則表示，該事件責任在船長身上，不過引水人為顧問性質，依規定恐吊扣執照3個月至2年。

港務局表示，徐姓引水人在船上時呼氣酒測值達每公升0.69毫克，而南航中心及港警獲報後到場則是測得0.19毫克，但因為引水人出勤前並未強制規定酒測，且屬「顧問」，不是駕駛，依照慣例即便貨櫃輪造成碼頭受損，引水人不需負責，而是要由船長、船東負責及賠償。

但會先根據《引水法》第38條進行處分，可對引水人記警告，2年內警告達3次者，收回執業證書3個月，若情節重大，則可報請交通部收回執業證書3個月至2年。

「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」昨日靠泊高雄港77號碼頭時，船頭卻是直接撞上碼頭。（中時資料照）

事故發生後，高雄港務分公司除通報國家運輸安全委員會及航港局南部航務中心進行會勘，初步計有繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處裂損。今日再派員檢查，發現該碼頭被撞擊處鋼板樁設施凹陷受損並有漏砂情形，要求肇事船方立即進行堵漏，另外，考量碼頭結構受損情形，要求碼頭承租業者韓新公司於碰損設施範圍不得進行裝卸作業，並應設置阻隔設施避免人車進入，以免二次事故發生。

高雄港引水人辦事處也發出聲明，內容指出「徐姓引水人日前(20日)，執行引水業務時，疑似涉有飲用酒類一節，本辦事處為此向社會各界致歉並聲明」，首先提到，「本事件現正由航政主管機關及國家運輸安全委員會調查階段，本辦事處及徐姓引水人現階段完全配合主管機關調查」；第二、「本辦事處經組長會議決議徐姓引水人即刻停止執行一切輪值領航業務靜候調查」

第三、「本辦事處即刻要求所有引水同仁於接獲執行領航業務登輪前，應自主實施酒精濃度呼吸測試，並將測試結果主動告知受領航船舶船長，並上傳本辦事處存查。」

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