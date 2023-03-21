經典賽明早7時上演冠軍戰，日本將由左投今永昇太對美國掛帥先發，大谷翔平卻說自己不排除以「二刀流」身分助隊奪冠，也就是後援登板，甚至上演與天使隊友「神鱒」卓奧特（Mike Trout）的夢幻投打對決。而擔任指定打擊（DH）的他，在比賽中如何熱身練投並後援登板？則於2016年日職季後賽就有案例！

大谷旅美後還不曾在大聯盟後援登板，上一次要回溯到2016年日職高潮系列賽對軟銀鷹的決勝輪第5戰，當時日本火腿鬥士的投手教練厚澤和幸在第5局告訴大谷，如果領先，第9局會派他關門。大谷接獲指令，於打擊後前往牛棚練投，再完成一個打數後真的踏上了投手丘。

在沒有體力顧忌之下，22歲的大谷當時飆出兩顆時速165公里的超火球，以救援成功率領火腿挺進「日本一」總冠軍賽。厚澤和幸正是本次經典賽日本隊的牛棚教練，「劇本」並不陌生，就看日本明天在今永昇太先發、達比修有中繼之後，需要大谷守成的情境會否出現。

「由於我擔任指定打擊（DH），所以要找時間去牛棚熱身比較難，但我會準備好。」加盟天使後還沒打過季後賽的大谷說：「我好久沒打過這種一戰定生死的比賽，所以我們不能輸。不只是卓奧特，美國隊的1到9棒都是家喻戶曉的超級巨星，對決這條打線非常令人興奮，這對日本棒球也是很棒的事！」