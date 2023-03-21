物價飛漲，很多民眾都抱怨「漲上去就回不來了」，但是台東市有家餛飩麵店，不僅1大碗裡有將近20顆餛飩，還因為蛋價飆漲後不送魯蛋，從原本70元自動降到60元；另外，台東市開封市旁1家便當店，在疫情期間為了照顧弱勢族群，推出50元防疫便當，1主菜3配菜，毫不含糊，民眾直呼「佛心來著」。

台東市1家麵店滿滿的餛飩，而且價格不漲反降。（民眾提供）

這碗麵有滿滿的蔥花、滿滿的餛飩，不過由於餛飩都藏在麵底，初次光顧的客人大呼驚奇，位於台東市巷弄內舊市場的無招牌麵店，老闆大把抓起盤子內的餛飩，最後再灑上滿滿蔥花，問老闆每碗麵有幾顆餛飩，老板說他也不知道，全看直覺跟心情，沒有標準。

台東市1家麵店滿滿的餛飩，而且價格不漲反降。（民眾提供）

74歲老闆鄭建成在這個老舊市場賣麵已經50年，兒女成家立業後，品項越賣越少，為了服務老顧客，現在只賣餛飩麵，原本會免費送滷蛋給熟客，但自從去年蛋價飆漲後，不再提供免費滷蛋，因此老闆就覺得應該要降價，所以從70元降到60元，才不會對不起客人。

老鄰居特地帶著香港遊客來品嚐，撈起碗裡的餛飩，數量多到讓人驚訝，軟Q的麵條也令遊客大讚美味。香港遊客說，香港的餛飩麵裡只有2顆餛飩，價格就要台幣150左右，這樣1碗只賣60元，在這個物價飛漲的年代，實在難以置信。

台東市1家便當店，雞腿便當（左）55元，梅干焢肉飯50元，民眾直呼佛心 。（民眾提供）

另外，在台東市開封市場旁1家便當店，1主菜3配菜，10多種品項中如焢肉、鱈魚等便當大部分只賣50元，雞腿等便當也只要55元，比市面上的一般便當便宜許多，民眾直呼「佛心來的」。

林姓闆娘表示，疫情緊繃期間看見社區裡有不少獨居老人及弱勢族群日子過得很辛苦，因此推出1個50元的「防疫便當」，現在雖然疫情緩和，但是這些弱勢族群還是存在，因此繼續維持原價， 以前營業時間是星期一到五，擔心老人家星期六沒飯吃，改為1周營業6天。

闆娘說，現在物價飛漲，50元便當利潤真的很低，但也只能咬牙硬撐，而且最近雞肉、雞腿又漲價，真的很無奈。