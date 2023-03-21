林中興提醒民眾「提高警覺避免受騙」、「政府不會用簡訊或電子郵件通知民眾領錢、登錄」及「免費諮詢服務電話：1988」等資訊。(警方提供)

林中興提醒民眾「提高警覺避免受騙」、「政府不會用簡訊或電子郵件通知民眾領錢、登錄」及「免費諮詢服務電話：1988」等資訊。(警方提供)

林中興提醒民眾「提高警覺避免受騙」、「政府不會用簡訊或電子郵件通知民眾領錢、登錄」及「免費諮詢服務電話：1988」等資訊。(警方提供)

台中市和平警分局分局長林中興到任後，21日上午在警察廣播電臺台中分台接受專訪，面對政府即將普發6000元現金，林中興向聽眾大力宣導「普發現金詐騙網站出沒，提醒民眾提高警覺避免受騙」、「政府不會用簡訊或電子郵件通知民眾領錢、登錄」及「免費諮詢服務電話：1988」等資訊。

林中興在節目中揭露詐騙集團常用的伎倆與常見詐騙手法，強調政府普發現金不會以電話要求民眾到ATM或網路操作轉帳，並分享案例加深民眾防詐觀念。

林中興提醒有關財政部辦理普發現金作業，相關作業資訊(例如：誰能領、如何領、常見問題等)，已建置於財政部全民共享普發現金宣導網站，供民眾查看相關資訊，請民眾切勿點擊不明網站遭詐而損失更多財物。

和平警分局強調，凡遇到疑似詐騙，如「投資可短期高額獲利、穩賺不賠」、「檢察官、警察要錢、監管帳戶、收押」、「索取存摺、提款卡、密碼」等，一定要保持冷靜、小心求證並立即撥打165反詐騙專線防止受騙。