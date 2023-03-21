112年大學繁星推薦入學今放榜，金山高中升學佳績令人振奮，共有23位學生錄取知名優質大學理想校系就讀，繁星計畫錄取率百分百。其中，選擇在地就學的楊建南錄取國立陽明交通大學電機系，省下交通往返時間，讓他可以充份利用各種資源深入學習。

錄取國立陽明交通大學電機系的楊建南，是大鵬國小及金山高中國中部的畢業生，當初選擇在地就學直接升入金山高中，省下交通往返時間，讓他可以全心全意專注在自己有興趣的事物上。他表示，對於電機系的興趣，源自於高一及高二課後在學校創客中心動手做的經驗。他也特別感謝自然學程老師在學習上的指導，讓他在學測自然科得到頂標的好成績。

金山高中校長陳玉桂表示，歷年來金中在繁星計畫升學的成果，反應出學校持續在教學軟硬體方面不斷突破改善的努力感謝學校老師持續用心投入教學指導學生，以及學校家長會，校友會與基金會挹注學校資源經費共同打拚，今年金山高中更獲得新北市教學卓越獎特優的肯定，將代表新北市參加全國教學卓越獎的海選。

金山高中為海岸唯一的公立高中，肩負推動偏鄉教育使命，以提供最優質的全人教育予學生為責任，更讓在地學子免去通車花費與舟車勞頓的辛苦。金山高中畢業生已連續多年進入台大、清大、成大等頂尖大學就讀，讓繁星計畫在北海岸地區發出閃耀光芒。

未來金山高中將持續精進教育品質，以學生為學習主體，強化教學效能，積極推動國際雙語、科技及數位學習，豐富學生學習經驗，讓金山高中成為北海岸國中畢業生的首選優質學府，為學生培養挑戰未來的競爭力，幫助學生探索世界、迎向未來。