台電去年提出《強化電網韌性建設計畫》，為現行電網系統推動全面升級，宣稱將在10年內投入總計5,645億元預算。國民黨立委王鴻薇今(21日)發文質疑，光是20日一天，桃園和台北士林分別發生約三萬戶的大停電，到底電網有沒有堅韌？根本禁不起考驗，到底納稅人的錢花哪去了？

台電在月刊中提到，2022年3月3日，興達發電廠因操作失誤，導致全國多達549萬用戶受到影響，引發各界關切電網議題，(時任)行政院院長蘇貞昌在3月29日進行施政報告時，允諾半年內提出改善措施。台電立即廣邀國內外專家學者召開研討會，最終擬定以「力求分散、持續強固、加強防衛」為三大主軸的《強化電網韌性建設計畫》，並於8月19日經由行政院核定，台電接著在9月15日舉辦記者會，正式對外公開計畫內容。

桃園市大華二次變電所20日下午因設備故障，造成蘆竹、中壢、大園等區域共3萬2453戶停電。晚間約7點半多，台北市士林和社子地區大範圍停電，近三萬戶陷入一片漆黑，台電解釋停電原因為社子變電所穿牆套管故障。PTT鄉民開始討論大停電時代來臨，還有人說去年也是3月開始。

「強韌電網又要花5645億銀子？一天內桃園北市雙雙無預警停電，錢都花哪了？」王鴻薇今在黨團和同黨立委林思銘、李德維開記者會，呼籲監察院調查台電虧損不要打假球。她強調，蔡英文的非核家園證明是造成台電虧損黑洞的元凶，而在怪罪小動物造成停電之後，行政院又準備撒幣5645億做所謂的強韌電網。但是光是昨天一天，竟然桃園和台北士林分別發生近三萬戶的大停電，到底電網有沒有堅韌？根本禁不起考驗。

王鴻薇直言，更重要的是，一下子治水1300多億，一下子強韌電網5645億，但問題仍然是問題，借問，到底納稅人錢是給你們花到哪裡去了？

國民黨台北市議員游淑慧也留言質疑「台電大撒幣！錢花哪裡去？」網友表示「跟新竹棒球場一樣」、「花哪兒了，怎能讓你知道呢？」、「是把人民當傻逼吧～騙」。