張震嶽父愛噴發，吸引16萬名網友狂讚分享。（摘自臉書）

張震嶽正忙於錄製《滾石摘星號》音樂實境節目，他與小男孩樂團主唱米非領軍十多組來自滾石家族的歌手嘉賓，分批走訪各地部落城鎮，一起上山下海體驗在地故事，挖掘潛力新聲。他表示：「跟著劇組深入走訪各地，與當地居民交流，途中和音樂圈友人、前團員敘舊，又見識到新生代年輕人的音樂才華，是非常印象深刻的經歷。」

熱愛戶外活動的張震嶽，平時假日有空喜歡帶著家人兒子上山露營，親近大自然，也會一起去海邊衝浪。他日前在社群上，分享一張抱著部落小女孩的合影照片，搭配幽默文字寫道：「一早就跟阿公阿嬤出來唱八部合音，難怪臭臉。」只見照片中張震嶽父愛湧現，被抱著的小女孩儘管擺出「奧嘟嘟」的臭臉，依然藏不住可愛容貌，萌樣吸引16萬人狂讚分享。

有眼尖網友發現，女孩及其身後的阿嬤皆身穿布農族傳統服飾，張震嶽也揭曉，原來他正以「音樂頭目」身份進行《滾石摘星號》音樂實境節目的拍攝，與「音樂精靈」米非搜索寶藏聲音。其中一站造訪南投「羅娜部落」，親身體會到難得一見的布農族八部合音，被族人環繞，感受立體音響般的歌聲，讓米非感動說：「十分震撼，一瞬間有想哭的衝動！」張震嶽更表示：「平常沒有這種機會，非常沉浸，讓人享受。」《滾石摘星號》預計夏季暑假檔期播出。