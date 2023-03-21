香港武打演員梁小龍曾與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」，是當時有名的打星，他從小學習武術和詠春拳，甚至拿過搏擊比賽冠軍，進入演藝圈拍戲從替身演員做起，因出演周星馳電影《功夫》裡的火雲邪神一角被觀眾熟識，近年梁小龍經營起個人社群平台，一段自摔影片引發網友熱議。

現年72歲的武打演員梁小龍日前在抖音上傳一段影片，配文寫下「72歲火雲邪神自摔」，只見梁小龍站在鏡頭中間，似乎要表演特技，但一個轉身就摔在了地上，由於他本身已經算是高齡人群，又是背朝地面，不免令人擔心是否傷到脊椎，不少網友關心：「72歲還摔的這麼自如，我27歲這樣一摔，估計斷2根肋骨」、「梁師傅注意身體啊，真的，這麽大歲數了！」、「寶刀未老」、「火雲邪神果然武功蓋世，抖音全體同仁向邪神敬禮」、「剛剛那個動作估計梁師傅在地上半個鐘才起身」、「人老了就不要再玩這些啦？年輕時玩沒事，萬一有點閃失不得了」、「好身手，動作敏捷，身輕如燕，不愧為一代英雄陳真」。

梁小龍空翻自摔，背部著地。（圖／翻攝梁小龍抖音）

梁小龍解釋自摔是為了拍攝短片，並強調自己比很多人健康。（圖／翻攝梁小龍抖音）

影片一出，網上有傳言梁小龍因為摔傷送醫，時隔幾日他拍影片澄清：「現在的網路越來越吹牛，我哪裡摔傷了？」他解釋是因為感冒了才沒有直播，摔在地上的影片是故意的，是為了拍攝短劇，並不是特技失手，並說自己比很多人都健康。