經典賽日本隊靠著村上宗隆的再見安打，以6比5險勝墨西哥，順利挺進冠軍賽，也成為日本武士隊隊史中第三度闖進冠軍賽。其中，總教練栗山英樹也被全隊的拚搏精神感動，在賽後記者會上難得紅了眼眶，流下男兒淚。

日本隊在今天的比賽中，9局下頂著4比5落後的壓力，由投打「二刀流」球星大谷翔平率先敲出二壘安打，而吉田正尚以四壞保送之後，栗山英樹頂住壓力，讓前4打席都熄火、吞下3K(三振)的5棒打者村上宗隆上陣，而他也不負眾望敲出再見安打，成為英雄助日本隊以6比5逆轉勝墨西哥。

而日本隊在此役中的表現，讓栗山英樹也感動流下男兒淚，於賽後記者會哽咽表示：「我一直對選手們說，不到最後，絕對不能輕言放棄，如果我有絲毫會輸球的想法，也許這就是最後的結果了。身為總教練，我絕對相信選手們會奮戰到最後。」此外，栗山英樹也直言：「我今天一直到最後都相信球員們會打回分數，球員們的表現真的太棒了。」

另外，據日媒《日刊體育》報導，大谷翔平也於賽後表達對村上宗隆再見安打的想法：「我一直相信村上宗隆會打得出來。」並大讚：「他最後一個打席真的打得很好。」