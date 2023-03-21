北市一輛大型吊車自撞成美橋墩，警方立刻啟動交通快打。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市大型吊車自撞成美橋墩 下班尖峰時刻警啟動交通快打疏通車潮

北市一輛大型動力機械吊車，21日傍晚5點35分行經成美橋時，疑似煞車失靈，竟開上人行道自撞橋墩，因適逢下班尖峰時刻，內湖分局立即啟動交通快打，增派員警至現場持續管制、疏導，以紓解內科下班車潮，並增強警示設施以維護用路人安全。

警方表示，目前待大型拖吊車到場排除，經查大型動力機械吊車的駕駛手部疑似骨折，乘客有擦挫傷，確認駕駛沒有酒駕的情形，經送醫救治後暫無大礙，詳細肇事原因尚待警方調查進一步釐清。